ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي والخبير المالي هيثم العبيدي أن اجتماع البريقة أسفر عن تشكيل لجنة مالية موحدة وسداد الديون والمرتبات المتعثرة.

العبيدي أضاف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن هذه الخطوة إيجابية ونهاية للنفق المظلم الذي يعيشه الليبيون منذ 6 سنوات.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك رغبة لدى الطرفين لإنهاء الخلاف وتوحيد الميزانية لتخفيف العبء على الليبيين، مشيرًا إلى أن توحيد الحكومتين يحتاج لجانًا فنية، بالإضافة لتوحيد ميزانية الشرق والغرب.

كما رأى أن الإنفاق الأمني والعسكري وتوحيد الإيرادات الضريبية سيأخذ الكثير من المناقشات بين الجانبين، معربًا عن أمله في انخفاض التضخم بعد هذه الخطوات الاقتصادية المختلفة.

Share and Enjoy ! 0 Shares