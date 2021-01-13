ليبيا – عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق اجتماعًا مع لجنة الوبائيات، حيث تقدمت لجنة الوبائيات بدراستها الأسبوعية للوضع الوبائي بالمنطقة للأسبوع الماضي.

اللجنة الاستشارية قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها: إن الوضع الوبائي ما زال بالمستوى الرابع والتفشي المجتمعي في انخفاض عام في جميع المعدلات، وخاصة بمنطقة طرابلس والمنطقة الغربية في المعدلات الوبائية مقارنة بالأسابيع الماضية بنسبة أكثر من 10 % بالنسبة للحالات الموجبة، ويمكن أن ينخفض إلى المستوى الثالث إذا حدث تحسن في خدمات مراكز العزل وارتفاع الوعي المجتمعي وزيادة مناعة المجتمع.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للتوقعات الوبائية ستكون هنالك زيادة في معدلات الوباء نتيجة زيادة عدد الحالات، بسبب نشاط واحتمال حدوث الموجة الثانية من الجائحة مع بداية نشاط التعليم وعودة أكثر من مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، مع ضعف في تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة في مؤسسات التعليم العام، وعدم اتباع الإجراءات أو انعدام المتابعة للجامعات والمعاهد، وسيكون الوضع مقلقًا وخطيرًا ويحتاج إلى متابعة دقيقة.

كما أوصت اللجنة بضرورة متابعة النشاط التعليمي بالمنطقة ومتابعة النشاطات المجتمعية مع الحرس البلدي ووزارة الدخلية، وتقنين استعمال التحليل التشخيصي السريع للاستعمال داخل المنطقة، ومراقبة الوضع الأسبوعي الوبائي بدقة، بالإضافة لدراسه إحصائية ممثلة لبعض المدارس في مناطق مختلفة، وذلك لفحص الجهوزية وتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية .

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