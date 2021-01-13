البرازيل – أعلن الباحثون البرازيليون أن المراحل المتقدمة من تجارب لقاح “كورونافاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، والذي قامت شركة “سينوفاك” بتطويره، أظهرت فاعليته عند 50.4%.

وقال ريكاردو بالاسيوس، مدير الأبحاث السريرية في مركز “بوتانتان” للطب الحيوي في ساو باولو، الذي أجرى التجارب، إن التقييم المحدث يشمل الإصابات التي وصفت بـ “طفيفة جدا” ولم تتطلب نقل المصاب للمستشفى.

وكان الباحثون البرازيليون قد أعلنوا الخميس الماضي عن فاعلية اللقاح الصيني عند مستوى 78% ضد الحالات الخفيفة بفيروس كورونا.

وأجل مركز “بوتانتان” الإعلان عن نتائج التجارب 3 مرات، وعزى ذلك إلى شروط العقد مع شركة “سينوفاك” الصينية”، وذلك على خلفية الضغوطات المتزايدة والمطالبات بالمزيد من الشفافية.

يذكر أن تجارب لقاح “كورونافاك” الصيني تجري في عدة دول. وأعلن الباحثون الأتراك الشهر الماضي عن نسبة فاعلية اللقاح عند 91.25% بناء على النتائج الأولية.

من جهتها وافقت سلطات إندونيسيا على استخدام اللقاح في الحالات الطارئة بعد أن أظهرت التجارب نسبة الفاعلية عند 65%، حسب النتائج الأولية.

المصدر: رويترز

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