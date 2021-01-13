ليبيا – قال الباحث السياسي أيوب الأوجلي إن اجتماع البريقة في ليبيا كان ناجحًا فيما يتعلق بتشكيل لجنة موحدة بين الشرق والغرب لوضع تصور للميزانية العامة، مشيرًا إلى أن الاجتماع خطوة كبيرة على قدر من الأهمية في توحيد سعر الصرف.

الأوجلي وفي تصريحات تلفزيونية نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أوضح أن الاجتماع ناقش الجوانب الاقتصادية، سواء تلك المتعلقة بالأسر أو المتقاعدين، ومشكلة توقف المرتبات، موضحًا أن اللجنة إذا استطاعت النجاح في الخروج بميزانية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى النظر في إصلاحات الاقتصاد خاصة في ملف النفط، مؤكدًا أن النفط الآن هو الدخل الوحيد للمواطنين الليبيين، ولا بد من الاهتمام بذلك وحل الخلافات والإشكاليات في هذا الملف، خاصة لما تواجهه ليبيا في الفترات المقبلة.

الباحث السياسي أوضح أن الاجتماع مبشر بين الحكومتين للوصول لحكومة موحّدة، وهو ما يعود بالإيجاب على ليبيا، لافتًا إلى أن الإصلاحات تعم بشكل إيجابي على المواطن وتطبيق خطة مدروسة في تقسيم إيرادات النفط وحقوق الأقاليم، وهو موضوع شائك لم يتم الوصول إلى أي حلول له خلال اجتماعات سابقة.

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