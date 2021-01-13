مصر – أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF في بيان رسمي امس انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من النسخة الـ27 من كأس العالم للعبة التي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إن الاتحاد الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة.

وأعلن الاتحاد الدولي، استدعاء منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ليكون بذلك المنتخب الأمريكي ثاني المنتخبات المعتذرة عن المشاركة في المونديال، إذ شهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب منتخب التشيك، ليحل بدلا منه منتخب مقدونيا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قد استقر بعد انسحاب منتخب التشيك على وضع 5 منتخبات كطوارئ في حال اعتذار أي منتخب مشارك في البطولة، وهي سويسرا وهولندا ومنتيغرو(الجبل الأسود) وأوكرانيا وصربيا.

المصدر: handballegypt2021

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