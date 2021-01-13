ليبيا – رجح رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي أن أسباب ارتفاع الدقيق؛ ترجع إلى تغيير سعر صرف الدولار وارتفاعه عن السابق بحوالي 800 درهم.

الكردي أوضح خلال تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن هذه الزيادة مؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر قرابة شهرين، مشيرًا إلى أن الاعتمادات في السابق كانت لفئات معينة من التجار والموردين للسلع التموينية والآن أصبحت مفتوحة لمن يشاء، وهنا أصبحت هناك منافسة، بحسب قوله.

وبينّ أن المنافسة ستؤدي إلى هبوط في أسعار السلع، مطالبًا المواطنين بعدم التسرع في شراء السلع عند سماع غلائها؛ لأن ذلك يسبب زيادة أخرى وفيها ضرر لهم، بحسب قوله.

كما لفت إلى أنه لوضع حد لهذه الزيادة لا بد من وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر تحت أي ظرف طارئ مفاجئ يحدث.

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