روسيا – كشف خبير أسواق النفط، يوري ريكوف، رئيس قسم الطاقة في معهد الطاقة والمالية الروسي، عن سبب ارتفاع أسعار النفط اليوم إلى مستوى 57 دولارا للبرميل.

وقفز مزيج خام “برنت” خلال تعاملات اليوم فوق مستوى 57 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير من العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه سوق النفط من ضغوطات بسبب تراجع الطلب على الخام من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعن السبب وراء ارتفاع أسعار النفط، قال الخبير إن ذلك مرتبط بقرار السعودية تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط في شهري فبراير ومارس القادمين، ويبلغ الخفض نحو مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي

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