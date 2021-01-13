روسيا – لن تكون المحطة الفضائية الروسية الجديدة مأهولة دوما، بل سيزورها رواد الفضاء الروس من وقت إلى آخر، ما سيخفض من النفقات اللازمة لصيانتها.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مدونته على “فيسبوك” حيث قال إن تركيز أفراد طاقم المحطة سيتم على تنفيذ مهام معينة. أما حضورهم الدائم في المحطة فوفق المهام والمشاكل الواجب حلها.

وحسب، روغوزين، من بين تلك المهام تجميع مركبات فضائية كبيرة الحجم وبعيدة المدى وتزويد المركبات والشاحنات الفضائية بالوقود وإصلاحها وفحص جاهزية منظومات وأجهزة فضائية جديدة في ظروف الفضاء المكشوف وإدارة مجموعات من الأقمار الصناعية المدارية، بما فيها تلك التي تحقق استشعار الأرض عن بعد والاتصال وتنفذ مهام ترحيل الإشارات اللاسلكية وغيرها.

وفيما يتعلق بالسياحة الفضائية قال روغوزين، إن هذا الأمر يمكن تحقيقه في أحد أقسام المحطة الفضائية. بينما أشار روغوزين إلى أنه يفضل تطوير السياحة الفضائية باستخدام مركبات فضائية سياحية لا تزور المحطة إلا في الحالات الاضطرارية.

يذكر أن المكتب الصحفي لـ”روس كوسموس” كان قد أفاد في نوفمبر الماضي بأن شركة “إينيرغيا” الروسية المصنعة للصواريخ الفضائية بصدد إعداد اقتراحات بشأن بناء محطة فضائية مدارية روسية جديدة سيدرسها المجلس التقني العلمي التابع لـ “روس كوسموس” ليحيلها فيما بعد إلى الحكومة الروسية.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares