إنجلترا – أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ارتفاع مستوى فريقه في الفترة الأخيرة يعود إلى نجاح اللاعبين في السيطرة على المباريات دون الحاجة إلى “الركض المبالغ فيه”.

ولم يكن سيتي يلعب بثبات في المستوى في بداية الموسم، لكنه تحسن كثيرا وحقق ستة انتصارات متتالية في كل المسابقات، وهي أنجح فترة للفريق خلال الموسم الجاري.

وإذا فاز سيتي على برايتون آند هوف ألبيون في استاد الاتحاد اليوم الأربعاء فإنه سيصبح على بعد أربع نقاط من مانشستر يونايتد المتصدر، وسيتبقى لفريق المدرب غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.

وقال غوارديولا: “الفارق الوحيد أننا أصبحنا نركض أقل”.

وتابع: “كنا نركض بشكل مبالغ فيه. عندما تلعب كرة القدم يجب أن تمشي أو تركض أقل”.

وأضاف:”عندما لا تملك الكرة يجب أن تركض، لكن عندما تستحوذ على الكرة تستطيع البقاء في مركزك وتدع الكرة تتحرك وليس أنت. ولقد تطور مستوانا في هذه المباريات لهذا السبب”.

وسجل سيتي 24 هدفا في 15 مباراة، وهو الأقل بين أول تسعة فرق في المسابقة، لكن منذ التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في 15 ديسمبر، سجل الفريق 15 هدفا في آخر ست مباريات بكل المسابقات.

وقال غوارديولا: “من الطبيعي أنه بعد تحقيق نتائج ومستويات جيدة، يفكر الناس في أننا نستطيع مجددا أن نفعل ما كنا نفعله في الماضي، وبهذا نحتاج إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة”.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares