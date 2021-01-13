غزة – شهدت حدود قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جولة من القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في “تويتر” أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعين لحركة “حماس”، ردا على تعرض آلية هندسية تابعة له لإطلاق نار مرتين من القطاع، خلال تنفيذها عملية تجريف في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب القطاع.

وذكر المتحدث أن الأضرار من الجانب الإسرائيلي جراء الحادث اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات بشرية.

في المقابل، أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن فصائل المقاومة أطلقت النار صوب عدة دبابات إسرائيلية توغلت في حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصيلهم.

ونشرت “معا” صورا تظهر جرافات إسرائيلي متوغلة في المزارع.

وأكدت الوكالة إطلاق الدبابات قنابل دخانية في الموقع وإطلاق المدفعية الاسرائيلية لاحقا قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة للمقاومة دون ورود أنباء عن إصابات.

المصدر: RT + معا

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