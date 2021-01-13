لبنان – قدم لبنان، امس شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب خروق الطيران الإسرائيلي المتكررة لأجواء البلاد.

وقدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، شربل وهبه، عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمل مدللي، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، ضد “الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، عبر الخروق الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام”.

وبحسب نص الشكوى فإن “هذه الممارسات تعتبر خرقا فاضحا للقرار 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة”.

وتم تقديم الشكوى بتوجيه من الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي طلب من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة البلاد”.

المصدر: “الوكالة الوطنية الإعلام” + “المركزية”

Share and Enjoy ! 0 Shares