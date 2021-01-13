مصر.. اعتصام عدد كبير من العمال في أكبر الشركات بعد خسائر فادحة

مصر.. اعتصام عدد كبير من العمال في أكبر الشركات بعد خسائر فادحة

مصر – دخل عمال مصنع مصر للألومنيوم في اعتصام، اعتراضا على عدم صرف مستحقات الأرباح السنوية، عن العام المالي الماضي، وهددوا بالإضراب عن العمل.

وقال بيان للشركة إنه “على الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين اعتصموا داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفي حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية، وكذا الوفاء بالتزاماتها”.

وأوضح رئيس الشركة أن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، ويبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، وحققت الشركة نجاحات متكررة، فهي واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحا، وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير.

وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم في أسواق وبورصات المعادن العالمية، مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

المصدر: مصراوي

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