ليبيا – أكد نقيب المخابز سعيد بوخريص على أن أسباب ارتفاع أسعار الدقيق هي شركات المطاحن العامة والخاصة، فقد قاموا برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينار، بالإضافة لزيادة أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.

نقيب الخبازين أضاف في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد: “كيف أستطيع مطالبة الخباز بإبقاء سعر الخبز بـ4 دنانير، وبالمقابل شركات المطاحن ترفع الأسعار، هل تعلم الجهات المسؤولة أن الدقيق والمواد الغذائية ارتفعت اسعارها؟”.

وأعرب عن انزعاجه من تحميل المسؤولية كاملة للخبازين، مشيرًا إلى أن جميع شركات المطاحن الخاصة الآن قد يكون لديها مخزون.

Share and Enjoy ! 0 Shares