الإمارات العربية – أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، أن “اللقاح المضاد لفيروس كورونا أصبح الآن متوفرا لجميع أفراد المجتمع بكافة فئاته وشرائحه”.

وأكد سلطان بن أحمد الجابر خلال كلمة بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الإمارات “كانت من أوائل الدول التي حرصت على توفير اللقاح وتقديمه”، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا شملت “تقديم اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول (الأطباء والكوادر الطبية)، تلاها إطلاق الحملة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا، من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، والتي استهدفت كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأشخاص الأكثر عرضة للمرض”.

كما أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى أن بلاده “كانت وما زالت، متميزة وسباقة في حرصها على توفير أعلى معايير السلامة في جميع مراحل التخطيط للتعافي من فيروس كورونا، ومن أهمها اللقاح الذي تم توفيره مجانا وبشكل اختياري لجميع المواطنين والمقيمين”.

وشدد على أن “التجارب والأبحاث والدراسات أكدت فعالية ومأمونية اللقاح لجميع فئات المجتمع، ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى أخذ اللقاح.

المصدر: “وام”

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