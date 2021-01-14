فيينا – أوضح الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركينو، اليوم إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

وكانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.

وقال محمد باركندو الأمين العام للمنظمة، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية “مرتفعة جدا”، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.

المصدر: رويترز

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