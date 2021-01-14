إيطاليا على أعتاب أزمة حكومية جديدة بعد استقالة وزيرتين

إيطاليا على أعتاب أزمة حكومية جديدة بعد استقالة وزيرتين

إيطاليا – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، زعيم حزب “إيطاليا الحية” ماتيو رينتزي عن استقالة وزيرتين منتميتين لحزبه من الحكومة، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي وأزمة سياسية جديدة.

وأكد زعيم الحزب استقالة وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة شؤون العائلة والإمكانيات المتساوية إيلينا بونيتي، ما يعني انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي المتكون من “حركة 5 نجوم” والحزب الديمقراطي و”إيطاليا الحية”.

ومع ذلك أكد رينتزي استعداده للحوار ومناقشة الحفاظ على الأغلبية الحالية أو تشكيل أغلبية جديدة، كما أكد استعداد حزبه للانتقال إلى المعارضة في حال الضرورة.

وأشار إلى أنه لا يرى إمكانية لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، لكن انسحاب “إيطاليا الحية” من الائتلاف قد يؤدي إلى حجب الثقة عن الحكومة.

وقرر حزب رينتزي الانسحاب من الحكومة بسبب خلافات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بشأن خطة التعافي الاقتصادي وتجاوز آثار أزمة فيروس كورونا، التي وافقت عليها الحكومة الليلة الماضية مع امتناع الوزيرتين من حزب رينتزي عن التصويت.

وعلى خلفية الأزمة المحتملة اجتمع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الأربعاء مع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لمناقشة الوضع. وأعرب عن أمله في أعقاب اللقاء بأن البلاد ستتمكن من عدم الانزلاق نحو الأزمة في هذه اللحظة الصعبة، وأن العمل على إيجاد التوافق بين القوى السياسية قد بدأ.

المصدر: نوفوستي، تاس

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