روسيا – ذكرت وكالة “تاس” اليوم الخميس أن لجنة الرياضيين الروس اقترحت على اللجنة الأولمبية الروسية استبدال النشيد الوطني بأغنية “كاتيوشا” الشهيرة خلال أولمبياد طوكيو المقبلة.

ونقلت “تاس” عن البطلة الأولمبية الروسية في مبارزة السيف صوفيا فيليكايا قولها: “ناقشنا اقتراحات عديدة للموسيقى المصاحبة لمنتخبنا ووقع اختيارنا على كاتيوشا التي تخطت شهرتها روسيا إلى المجتمع الدولي. يحبها الأطفال. لقد اقترحنا هذه الأغنية على اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الروسية”.

وتأتي اقتراحات اختيار موسيقى بديلة للنشيد الوطني الروسي في الأولمبياد خلال العامين المقبلين بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

وتعتبر أغنية “كاتيوشا” من أشهر الأغاني الشعبية التي رافقت الجنود والضباط السوفيت في جبهات الحرب الوطنية العظمى وإحدى رموز الانتصار على النازية، وأصبحت رمزا للوفاء والصمود بالنسبة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب وحبيباتهم اللواتي انتظرن عودتهم.

المصدر: تاس + RT

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