فرنسا – أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي في بيان رسمي امس تعاقده مع الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق.

وقال ليون في بيانه: “يسر النادي الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني لمدة 18 شهرا حتى 30 يونيو 2022”.

وأضاف البيان: “جاء سليماني من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة مجانية، ولديه مسيرة قوية في أوروبا ومع المنتخب الجزائري”.

وسيكون سليماني بديلا للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي الذي وافق ليون على إعارته إلى أتلتيكو مدريد رسميا حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب سليماني البالغ 32 عاما مع العديد من الأندية الأوروبية وهي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وليستر ونيوكاسل الإنجليزيين، وفنربختشه التركي وموناكو الفرنسي.

وخاض سليماني أكثر من 380 مباراة احترافية، منها 69 مباراة بألوان المنتخب الجزائري سجل خلالها 30 هدفا، وساهم في فوز “محاربي الصحراء” بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر عام 2019.

المصدر: ol.fr/en

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