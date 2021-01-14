ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى مناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، وفي هذا الإطار أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجرائها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها .

وفي هذا السياق ناقش الاجتماع تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء و البيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من ناحية ثانية ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه.

كما تم تناول قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية، كما تم التطرق للاجتماع الذي عقد مؤخرًا لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسبل توحيد وترشيد الميزانية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

Share and Enjoy ! 0 Shares