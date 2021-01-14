العراق – كشفت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، عن إصدار دائرة الأحوال المدنية في محافظة ديالى أكثر من أربعة آلاف معاملة لإصدار الجنسية العراقية لأشخاص أجانب.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، في دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خانقين”.

وأضافت، أن “العملية أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة بعملية التزوير، فضلا عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “فريق العمل وفي عملية ثانية، ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم وصولات وأختام وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة”.

المصدر: RT

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