الصين – أقلع درون ضارب نفاث صيني بأول رحلة جوية له.

وقد نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية للدرون أثناء تشغيل محركاته وكذلك لموظفي المؤسسة الجوية الفضائية العلمية الصينية الذين رحبوا بأول تحليق لدرون نفاث ابتكروه.

وقالت صحيفة FlightGlobal إن درون WJ-700 الضارب الصيني تم الكشف عنه لأول مرة عام 2018 في معرض “جوخاي” الصيني للطيران والفضاء حيث أعلن أن الدرون يزن 3.5 طن عند إقلاعه. ولديه 4 علاقات تحت جناحيه حيث يمكن أن تركب أسلحة مختلفة. ويمكن أن يبقى الدرون في الجو لمدة 20 ساعة.

وتم تسليح الدرون الضارب الذي عرض في المعرض بصاروخ “إس إم – 102” المضاد للرادارات وصاروخ “جو – أرض” من طراز “إس -701″ وصاروخ ” إس705 كا دي” المضاد للسفن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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