الأردن – تلقى الملك الأردني عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللقاح المخصص ضد كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

وبدأ أمس الأربعاء، في الأردن العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح “سينوفارم” الصيني، ولقاح “فايزر بيونتيك” الأمريكي الألماني، إلى الأردن.

وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قد أوضح في وقت سابق، أن البرنامج الوطني للتطعيم يراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا لهذا الفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

المصدر:RT

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