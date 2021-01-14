ليبيا – أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أوامر بحبس مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة ومساعده، وموظفين من قسم العلاج بالداخل إضافة إلى رئيسه، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.

قسم التحقيقات وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء قال إن المتهمين لم يلتزموا بالتدقيق الطبي في المتطلبات المالية المحالة من المصحّات الخاصة وفقًا للأصول الطبية.

في سياق منفصل، نفى قسم الإعلام بمكتب النائب العام صحة الأخبار التي تتحدث عن الإفراج عن عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا”، مؤكدًا أنه ما زال محبوسًا احتياطيًا رهن التحقيق.

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