ليبيا – قالت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس إن تعثر التوصل لاتفاق عبر تطبيق الزووم في اجتماعات اللجنة الاستشارية لصعوبة النقاش، دفع البعثة التي لم تكن مرحِّبة بالاجتماعات المباشرة إلى عقد اجتماع تقابلي قد يفضي إلى حل.

النعاس أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “أما تصريحات الوقت الضيق والفرصة الأخيرة التي سبق أن قالتها وليامز فهي تفسر في إطار الضغط على المتحاورين ومحاولة دفعهم لإيجاد حل وإن كان هشًا، وقد سبق واتبع المبعوثون الأمميون السابقون نفس الأسلوب وكانت النتيجة اتفاق الصخيرات وما فيه”.

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