ليبيا – قال وزير دفاع الوفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح الدين النمروش إن وزارته لم يكن لديها علم مسبق بعملية “صيد الأفاعي” التي أطلقتها داخلية الوفاق مؤخرًا.

النمروش وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء خلال زيارته لمدينة زوارة أن وزارته ترحب بالتعاون مع جميع الوزارات لاستتباب الأمن وحماية المواطنين، مشيرًا إلى أنهم كانوا يأملون التنسيق المسبق بشأن “صيد الأفاعي”، لتحقق العملية أهدافها بالشكل المطلوب.

وأكد النمروش استمرارهم في بناء ما أسماه بـ”الجيش الليبي” عبر تخريج الدفعات النظامية من الكليات العسكرية ومراكز التدريب في اشارة منه لتدريب القوات التركية في طرابلس لمسلحي الوفاق والمرتزقة السوريين، مضيفًا أن شهر فبراير القادم سيشهد دورة تجنيد جديدة، سيعلن عنها بشكل رسمي، وفق قوله.

وفيما يتعلق بآلية الالتحاق بالدورات، أوضح النمروش أن أبواب الكليات العسكرية ومعاهد التدريب بطرابلس مفتوحة أمام جميع الطلبة لتقديم ملفاتهم والانتساب، قائلًا: “إن الدفعات الأخيرة التي جرى تخريجها شهدت إدماج مقاتلين من عملية بركان الغضب التي واجهت العدوان على طرابلس”.

وزعم أن “حفتر” “القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر” لن يرضى بنتائج أي حوار يهدف إلى السلام في ليبيا.

النمروش اختتم بالادعاء :” أن حفتر ظل دائمًا معرقلا لأي حلول سلمية”، مبديًا ترحيبهم بأي مبادرة تسعى لإنهاء الاقتتال وأنهم لم يكونوا يوما دعاة للحرب.

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