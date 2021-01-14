العراق – فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، امس، عقوبات على رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم (أبو فدك).

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن “عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي صنف إرهابيا عالميا، أدرج في القائمة الخاصة بالأمر التنفيذي 13224”.

وأضاف، أن “المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ومدعومة من إيران وتسعى إلى دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة”، بحسب البيان.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن “الكتائب مسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة، وهجمات صواريخ، وقنص، وسرقة موارد الدولة العراقية، وقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق”.

وتابع، أن “المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك المؤسسات في خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا”، وفقاً للبيان.

وقبل أيام فرضت وزارة الخِزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

المصدر: RT

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