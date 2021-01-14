ليبيا – أقر العقل المدبر لعقيدة “الوطن الأزرق” التركية الرئيس السابق للأركان العامة للبحرية بتركيا جهاد يايجي بأطماع بلاده في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.

إقرار يايجي جاء في بيان صدر عنه تابعته وترجمته صحيفة المرصد، وقال فيه أن تركيا ستخسر كل مكاسبها في حال القبول بالحوار مع اليونان، معترفًا في ذات الوقت أن حلم بلاده في تحقيق عقيدة “الوطن الأزرق” واستمرار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع فائز السراج يواجهان الانهيار.

وشدد يايجي على وجوب عدم السماح لليونان بمناقشة الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط مع تركيا، مختتمًا بيانه بالتأكيد على أن انتهاء مذكرة التفاهم البحرية مع السراج يعني الانهيار الكامل لسياسة أنقرة وعقيدتها المتعدية على سيادة اليونان في هذا البلد والمنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares