إسبانيا – تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ، وعادل لريال سوسيداد ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف وقائد برشلونة عن المباراة بسبب ألم عضلي في فخذه الأيسر بحسب العديد من التقارير الإسبانية، واكتفى بمساندة فريقه من مدرجات ملعب نويفو أركانخيل في مدينة قرطبة.

وسيواجه برشلونة في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يوم غد الخميس.

المصدر: RT

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