ألمانيا – فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح، الأربعاء.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 وذلك في ختام الدور الثاني من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5).

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.

وتبخرت آمال بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقبا)، في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية، علما بأن المرة الأخيرة التي ودع فيها الفريق البافاري مسابقة الكأس على يد فريق من درجة أدنى يعود إلى موسم 2000-2001 عندما خرج بركلات الترجيح أيضا أمام ماغديبورغ الذي كان وقتها في الدرجة الرابعة.

وبات هولشتاين كيل آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي ولحق بباير ليفركوزن الوصيف والذي حجر بطاقته الثلاثاء بالفوز على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 4-1.

المصدر: “أ ف ب”

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