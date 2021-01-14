إسبانيا – أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، إعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش البالغ 23 عاما إلى ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

ورحب آينتراخت فرانكفورت من جهته، بعودة يوفيتش إلى صفوفه معارا من النادي الملكي لمدة 6 أشهر.

وذكر النادي الألماني أن يوفيتش سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الذي لعب له بين عامي 2017 و2019 قبل رحيله إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.

ولعب يوفيتش في صفوف آينتراخت فرانكفورت 75 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 36 هدفا، وتوج معه بكأس ألمانيا عام 2018.

المصدر: realmadrid.com + eintracht.de

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