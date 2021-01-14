سانتوس يفوز على بوكا ويواجه بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس

سانتوس يفوز على بوكا ويواجه بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس

البرازيل – تأهل سانتوس إلى نهائي برازيلي خالص في كأس كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز 3-0 على ضيفه بوكا جونيورز في إياب الدور قبل النهائي الليلة الماضية.

وبعد التعادل بدون أهداف في الذهاب في بوينس آيرس كان سانتوس الطرف الأفضل وسدد في القائم في أول دقيقة قبل أن يتقدم بعد ربع ساعة.

ولمست كرة من تمريرة عرضية ذراع أحد لاعبي بوكا وانتظر الجميع قرار الحكم لكن دييغو بيتوكا سدد في الشباك.

وضاعف الجناح جيفرسون سوتيلدو الفارق بعد أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة بقدمه اليمنى في سقف المرمى.

وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل لوكاس براجا النتيجة 3-0.

واكتملت ليلة بوكا السيئة بطرد فرانك فابرا في الدقيقة 56.

ونال سانتوس لقب كوبا ليبرتادوريس لآخر مرة في 2011 عندما كان يضم نيمار بين صفوفه بينما يغيب اللقب عن بالميراس منذ 1999.

ويلعب سانتوس ضد غريمه المحلي بالميراس، الذي تأهل على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، في المباراة النهائية في 30 يناير باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وتوقفت البطولة عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا ولأول مرة منذ 2016 لا يتأهل فريق أرجنتيني إلى النهائي.

المصدر: “رويترز”

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