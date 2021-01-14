موسكو – أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن السلطات ستنظر في إمكانية تخفيف عدد من القيود المفروضة بسبب الوباء، إذا تم تسجيل استقرار ثابت لمستوى العدوى الحالي بالمدينة.

وأضاف سوبيانين، اليوم في مدونته: “إذا لم يحدث تدهور في الوضع الوبائي، وإذا تم تسجيل استقرار للمستوى الحالي للمرض، فسننظر في إمكانية تخفيف عدد من القيود”.

وأشار العمدة، إلى أن المختصين يتوقعون أن يتضح خلال الأيام المقبلة، اتجاه الوضع الوبائي المترتب في موسكو، وهو ما سيسمح للسلطات باتحاذ القرارات لفترة أطول.

ومع ذلك، وصف سوبيانين الوضع الوبائي الحالي في موسكو بالمبهم، وقال: “من ناحية، أوقفت عطلة رأس السنة الجديدة، نمو انتشار المرض. ولكن من ناحية أخرى، لم يتم حتى الآن تسجيل انخفاض ملموس في معدل دخول المستشفيات بسبب كوفيد. لا يزال اكثر من 13 ألف شخص في المستشفيات، وهو نفس العدد عشية العطلة”.

وأشار العمدة، إلى تسارع وتيرة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العاصمة، وذكر أن عدة آلاف من سكان العاصمة، يتلقون اللقاح يوميا.

المصدر: تاس

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