ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران أن اللجنة الاستشارية لن تنجح في مهامها، كونها ذات دور استشاري فقط، يقتصر على تقديم مقترحات بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضاء هذه السلطة، وتقديم التوصيات بشأن عملية الترشح وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

عمران أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن لجنة الـ18 لن تستطيع التوافق على مقترح محدد، ولن يمكنها بناء توافقات داخل لجنة الحوار السياسي؛ لأنها منبثقة من هذه اللجنة ولها دور في حسم المواضيع المثارة في الحوار، ولكل من أعضاء الملتقى أيديولوجيته وانتماءاته السياسية، وفق حديثها.

وتابعت: “ستتسبب هذه اللجنة في تأزيم الوضع أكثر لا حلحلته، كما حدث وسيحدث داخل اللجنة القانونية، كون الأسس التي تعمل وفقها البعثة الأممية فاشلة ولا تستند إلى رؤية واضحة للواقع والمشكل الليبي”، كما رأت.

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