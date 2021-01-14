“غازبروم” الروسية تستأنف مباحثاتها مع “سابك” السعودية بشأن مشروع في يامال

“غازبروم” الروسية تستأنف مباحثاتها مع “سابك” السعودية بشأن مشروع في يامال

روسيا – استأنفت شركة “غازبروم” الروسية مباحثاتها مع “سابك” السعودية للكيماويات النفطية والغازية بهدف استقطابها كمستثمر مشارك في مشروع مجمع غازي كيميائي كبير في كتلة “بوفانينكوفو” في يامال.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “فيدوموستي”، إن الشركة الروسية العملاقة، تنظر كذلك إلى الشركات الصينية كشريك محتمل، لكنها لم تجر حتى الآن مباحثات معها بهذا الخصوص.

وأشار المصدر، إلى أن “غازبروم”، أجرت مباحثات مع ممثلي “سابك” في نهاية ديسمبر عام 2020. وعرضت “غازبروم” خلالها على الشركة السعودية، “تقاسم مخاطر المشروع”.

المصدر: فيدوموستي

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