نيجيريا – أفادت موقع Maritime Bulletin، إن سفينة نقل الحاويات MAERSK CARDIFF التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا الليلة الماضية.

وأضاف الموقع، المختص في شؤون ومشاكل الملاحة البحرية، أن السفينة تقف حاليا في خليج غينيا، في المنطقة الواقعة جنوب غرب بورت هاركورت.

وذكر الموقع، أنه من المحتمل أن يكون القراصنة قد تمكنوا من النزول على السفينة واختطافها.

وأشار إلى وجود قارب تابع للأمن النيجيري في مكان غير بعيد عن الناقلة.

ونوه الموقع، بأن السفينة كانت قادمة من ميناء تيما في غانا، ولم تعرف بعد الجهة التي كانت تقصدها قبل الحادث.

المصدر: تاس

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