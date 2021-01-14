مصر – يشيع جثمان صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق، اليوم الخميس، حيث سيتم دفنه في مدافن بالقرب من الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، إنه يجري دفن الجثمان في مدافن العائلة بمنطقة مصر الجديدة والقريبة من مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر ناهز 87 عاما بمستشفى وادي النيل وهو مواليد عام 1933.

وكان الشريف قد تردد على المستشفى خلال الآونة الأخيرة حيث كان يعالج من مرض اللوكيميا وتدهورت حالته الصحية.

وعمل الشريف رئيسا سابقا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير 2011 والذي صدر قرارا بحله مع ثورة يناير، كما عمل رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.

وترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، إلا أن ابنته نفت ذلك، مؤكدة أنه يتردد على المستشفى للعلاج دوريا وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل.

المصدر: أخبار اليوم

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