ليبيا – طالب عبد الله ناكر رئيس حزب “القمة” بالاستفتاء المباشر على مسوّدة مشروع الدستور التي خرجت من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة يجب ان تكون لليبيين الذين عليهم تقرير مصيرهم ومصير المسودة، إما أن تعتمد وإما أن تُعدّل.

ناكر انتقد عبر برنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “NEWS 218” أمس الأربعاء بشكل لاذع كافة متصدري المشهد العام في ليبيا، معتبرًا أنه ليس من صالحهم أن يكون هناك حل في ليبيا.

وأضاف: “طيلة سنوات عمر الأزمة لم يقدموا شيئًا في ليبيا ولم يحققوا أي منجز يسجل باسمهم يحسب لهم”.

كما وجه انتقادات لفتحي باشاآغا بشكل كبير، وقال أنه يريد أن يحكم بالقوة والليبيون لا يريدونه، ووصفه بـ”مهندس عملية فجر ليبيا”، التي اعتبرها أصل البلاء وسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا اليوم من انقسام شديد.

وطالب ناكر في ختام مداخلته كافة الليبيين أن يكونوا صفًا واحدًا، وأن يتناسوا خلافاتهم؛ من أجل تحقيق الأمن والرخاء بعد سنوات من الصراع.