بلجيكا – اختير المهاجم الدولي إدين هازارد “اللاعب الأكثر رمزية” في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه.

وحاز هازارد البالغ 30 عاما على 10,6 % من أصوات المستطلعة آراؤهم، متقدما على فنسان كومباني (9,4 %)، كيفن دي بروين (9,1 %)، يان كولمانز (9 %)، وبول فان هيمست (7,3 %)، وفقا لما نشره الاتحاد البلجيكي على موقعه الإلكتروني الخميس.

وشارك هازارد الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي قبل الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي والآن في ريال مدريد الإسباني، في 106 مباريات دولية (32 هدفا) مع المنتخب البلجيكي، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب.

وكقائد لـ”الشياطين الحمر”، قاد هازارد بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم 2018، الذي حصل فيه أيضاَ على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف العام 2019، أفل نجم هازارد، خصوصا في عيون أنصار الـ”ميرينغي”.

وخاض البلجيكي، الذي زاد وزنه وقوضت الإصابات مستواه وألم به فيروس كورونا المستجد، 32 مباراة بقميص النادي الملكي، وسجل له ثلاثة أهداف فقط.

المصدر: “أ ف ب”

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