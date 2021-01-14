موريتانيا – ذكرت وسائل إعلام موريتانية، أن “ولد ابريد الليل” الذي وصفته بأنه من أشهر القيادات البعثية في البلاد توفى يوم الأربعاء في نواكشوط.

وذكر في معرض نعي “ابريد الليل” واسمه الكامل محمد يحظيه ولد ابريد الليل، أن الفقيد “من أشهر القيادات في تاريخ الحركات السياسية في موريتانيا، وكان في مقام القائد التاريخي لحركة البعثيين في البلاد”.

تخرج ولد ابريد الليل من الجامعات الفرنسية، وكانت تربطه “علاقات وثيقة ببعض القيادات التاريخية للبعث العربي في سوريا والعراق”.

وأفيد بأن “ابريد الليل” عاني من تجربة السجن عدة مرات بداية مشواره السياسي، وأنه تولى “العديد من المناصب الرسمية، من أشهرها وزارة الإعلام في بداية الحكم العسكري عقب انقلاب 1978، ثم أمينا عاما لوزارة الخارجية في بداية حكم الرئيس محمد خونه ولد هيدالة، قبل أن يسجن عقب المحاولة الانقلابية 16 مارس 1982 مع قادة التيار البعثي”.

وتقول سيرته إنه “خرج من السجن بموجب عفو رئاسي عقب انقلاب 1984 ووصول الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى الحكم، وعمل مسؤولا في الأمانة الدائمة للجنة العسكرية، ولكنه سرعان ما اعتقل من جديد 1988 مع ناشطين في التيار البعثي، وأطلق سراحه عقب إعلان التعددية السياسية سنة 1991”.

إلى ذلك “اشتهر ولد ابريد الليل بكتاباته السياسية باللغة الفرنسية، والتي تترجم إلى العربية، وكانت تثير الكثير من التفاعل في الساحة السياسية الموريتانية”.

المصدر: صحراء ميديا

Share and Enjoy ! 0 Shares