مصر – توجه وفد سوداني اليوم الخميس، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، إلى مصر، لبحث آخر المستجدات، وذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

ويرافق كباشي في زيارته التي تستغرق يوما واحدا، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وتأتي الزيارة، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة، لبحث “مسار العلاقات الثنائية المتطورة ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أكد خلال زيارة قام بها أمس الأربعاء إلى ولاية القضارف الحدودية، قدرة جيش بلاده على حماية أرضه.

واتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 مواقع تابعة لإثيوبيا، وقالت إن السودان قام بأعمال عسكرية مفاجئة إثر انشغال أديس أبابا بالقتال في إقليم تيغراي.

المصدر: RT

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