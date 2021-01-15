ألمانيا – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين، وأن عدد الوفيات يوشك على بلوغ 45 ألفا.

وزاد عدد حالات كورونا بألمانيا 22368 حالة خلال يوم واحد وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ اليوم الجمعة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و958 إصابة. وزاد عدد الوفيات 1113 ليصل الإجمالي إلى 44994.

وبدافع القلق من معدلات الإصابة العالية ومن أعداد الوفيات وتحورات الفيروس الأخيرة، أبلغت المستشارة أنغيلا ميركل اجتماعا ضم كبار مسؤولي حزبها أمس الخميس بأنها تريد “تحركا في غاية السرعة”.

وتعتزم ميركل تقديم موعد اجتماع مع زعماء إقليميين كان مقررا عقده في 25 يناير لبحث تشديد الإجراءات.

وفي البداية تمكنت ألمانيا التي يعيش بها 83 مليون نسمة، من السيطرة على الجائحة على نحو أفضل من جيرانها من خلال فرض إجراءات عزل صارمة في الربيع الماضي.

لكنها شهدت زيادة حادة في حالات الإصابة والوفاة في الأشهر الأخيرة، حتى أن معدل الوفيات اليومية قياسا إلى عدد السكان منذ منتصف ديسمبر تجاوز في مرات عديدة المعدل المسجل بالولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا بالمرض.

المصدر: “رويترز”

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