ليبيا – قال رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا إنه لايوجد شي اسمه غلق منظومة المقاصة والصحيح فصل منظومة مصرف ليبيا المركزي عن فرع بنغازي مما سبب في فصل حسابات المصارف التجارية لدي مصرف ليبيا المركزي.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس لفت إلى أن فصل منظومة مصرف ليبيا المركزي عن فرع بنغازي أدى انخفاض أرصدتها لدى مركزي طرابلس؛ مما جعلها عاجزة عن شراء العملة الأجنبية للأغراض الاستيرادية والشخصية، وتراكم أرصدتها في مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

ورأى أن الحل الأمثل هو توحيد المنظومة ما بين بنغازي وطرابلس، وبالتالي ستنحل مشكلة المقاصة تلقائيًا، مشيرًا إلى أن هناك حلولًا مؤقتة يسعى إليها المركزي بشقيه بنغازي وطرابلس إلى حين توحيد المنظومة.

الآغا أكد أن الأخبار المنشورة عبر التواصل الاجتماعي ما هي إلا فرقعات إعلامية تفتقر إلى الموضوعية، منوّهًا إلى أن الأهم هو قدرة المصارف التجارية على فتح الاعتمادات بالسرعة الممكنة، وبيع العملة للأغراض الشخصية للمواطن بكل سهولة ويسر.

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