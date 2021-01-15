الجزائر – أفاد مراسل RT في الجزائر امس بأن عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة الحدودية مع تونس قد ارتفع إلى خمس.

وذكر أن 3 أشخاص أصيبوا في الانفجار، ويتلقون العلاج الطبي.

وحسب مصدر أمني، فقد تم زرع اللغم بمسلك ترابي في خنيق الروم التابع إداريا لبلدية بئر العاتر التي تقع على مسافة 700 كيلومتر شرقي الجزائر.

وأضاف أن اللغم انفجر لحظة مرور مركبة خاصة من نوع “مازدا بي تي 50”.

وتدخلت وحدات الجيش وقامت بمحاصرة المكان وإطلاق عملية مسح وتمشيط شاملة لتقفي أثر الإرهابيين الذين زرعوا اللغم.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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