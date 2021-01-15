الحرس الثوري الإيراني يختبر عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية بشكل متزامن

الحرس الثوري الإيراني يختبر عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية بشكل متزامن

إيران – أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، عن اختبار عدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض بشكل متزامن في صحراء كوير وسط إيران.

وقال الحرس الثوري إن الاختبار كان ضمن مناورات “الرسول الأعظم 15″، وتضمن عمليات تركيبية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية قاذفة.

وكشف الحرس الثوري أن المرحلة الأولى من التدريبات شملت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدة عدو مفترض وتم تدميرها بالكامل.

ولفت الحرس الثوري إلى أن الصواريخ التي تم اختبارها مزودة برؤوس حربية قابلة للفصل والقدرة على التوجيه خارج الغلاف الجوي، فضلا عن القدرة على تعطيل الدرع الصاروخي للعدو وتجاوزه.

وكانت إيران أطلقت المرحلة الأولى من مناورات البحرية الإيرانية “اقتدار 99” أمس الأول الأربعاء تحت شعار “يا زهراء” على سواحل مكران وشمال المحيط الهندي، دون إعلان مسبق، حيث انتشرت قوة بحرية فوق وتحت السطح فيما غطى الطيران منطقة المناورات.

المصدر: RT

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