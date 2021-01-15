السيسي يطلع على تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية

السيسي يطلع على تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية

مصر – أعلن المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على آخر مستجدات الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأوضح المتحدث أن السيسي التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي الذي زار مصر على رأس وفد سودانى رفيع.

وتناول اللقاء العلاقات بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، والقضايا الإقليمية الراهنة.

وأكد السيسي أن موقف مصر تجاه السودان ينبع من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجا ثابتا للسياسة المصرية على مدار الزمن.

المصدر: RT

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