ليبيا- أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بدء عملية تبادل الأسرى مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

المسماري أشار خلال مؤتمر صحفي تابعته صحيفة المرصد إلى استمرار هذه العمليات مع الجانب الآخر وتحقق 3 منها حتى الآن، مبينًا في سياق آخر أن القوات المسلحة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب مدربة على أعلى المستويات للتصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن.

وبين المسماري أن القوات المسلحة داعمة لأي حوار ليبي- ليبي داخل البلاد، لكن تخصصها الأول هو حوار البنادق ضد الإرهابيين والمجرمين.

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