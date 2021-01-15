ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة إن اللجنة ستجري مشاورات في الأسبوع القادم في المنطقة الغربية، تمهيدًا لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

نقاصة حذر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس من أنهم سيضطرون إلى ذكر أسماء من سيحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق في وسائل الإعلام، موضحًا أن أولى خطوات تنفيذ الاتفاق ستكون فتح الطريق الساحلي، وانسحاب كافة القوات مسافة خمسة كيلومترات جنوبًا عن الطريق، بالتزامن مع نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي وطرابلس لمغادرة الأراضي الليبية.

وأوضح نقاصة أن الخطوة التالية ستكون سحب كافة القوات الليبية المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقًا، حتى بوقرين غربًا، إلى بوابة سوكنة جنوبًا، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة التي أصبحت جاهزة وفق قوله، بالإضافة إلى قوة عسكرية مشتركة من الطرفين يقتصر دورها على دعم القوة الأمنية في حال تعرضها لأي هجوم، حسب قوله.

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