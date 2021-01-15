العراق – أستقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، امس السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحسب بيان حكومي عراقي، فإن اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، وكذلك التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الكاظمي أهمية العلاقة مع اليابان، والاستفادة من تجربتها في النهوض والتنمية، وكذلك في نشر قيم التسامح والحوار والنظرة المستقبلية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني كوتارو سوزوكي عن تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادئ، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الإقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة.

وأبدى سوزوكي استعداد بلاده لإسناد سياسة العراق ومساعيه إقليميا ودوليا.

المصدر: RT

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