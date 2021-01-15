ليبيا- تطرق تقرير إخباري أعدته صحيفة “لوسوار” البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية لمسألة استقطاع جزء من الأموال الليبية المجمدة لدفع بعض التعويضات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد موافقة وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم على إرسال إخطار إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، لرفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا لاقتطاع مستحقات زعمت أنها على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقة أتت بعد سنوات من الطلبات المتكررة التي قدمها القائمون على تصفية مؤسسة الأمير لوران السابقة، ناقلًا عن بيتيغيم رده على أحد النواب في البرلمان البلجيكي ومفاده عدم وجود أي اعتراض على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باتخاذ هذا الإجراء.

وأضاف التقرير أن الفكرة التي اقترحها المحامون والقائمون على تصفية أصول المؤسسة التابعة للأمير لوران شقيق ملك بلجيكا فيليب، تتضمن قيام الحكومة البلجيكية بإخطار لجنة العقوبات الأممية حول نيتها سحب المبلغ من الحسابات الليبية المجمدة منذ العام 2011.

وبين التقرير أن هذه الأموال تعود ملكيتها للهيئة الليبية للاستثمار، وفي حال عدم معارضة لجنة العقوبات التصرف بجزء منها سيتمكن المطالبون الماليون من البدء بالإجراءات في بلجيكا لحجز المبالغ المستحقة على الدولة الليبية، نظير خرقها لعقد أبرمه الأمير لوران مع ليبيا في إطار تعاونه مع صندوق عالمي للتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن الحكومة الليبية ألغت في العام 2010 التعاقد مع مؤسسة الأمير لوران بالتنسيق مع الصندوق لتشجير مساحات من سواحل الأراضي الليبية المتصحرة في شمال ليبيا، وخرقت العقد لاحقًا، ليرفع الأمير دعوى قضائية ضدها ويكسبها في العام 2014.

وأضاف التقرير أن رسالتين تحتويان توضيحات قانونية بعث بها القائمون على التصفية للحكومة البلجيكية حملت وزير المالية البلجيكي “فنسنت فان بيتيغيم” على تغيير موقفه المعارض قانونًا لإرسال الإخطار، مشيرًا إلى وجود 15 مليار يورو من أموال ليبيا المجمدة في عدد من البنوك بلجيكا.

واستمر التقرير في التوضيح أن 12 مليار و800 مليون يورو توجد في بنك يوروكلي و869 مليونًا في بنك كا بي سي، و376 مليونًا في بنك إي إن جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا، مبينًا أن العقد محل الخلاف أبرمته وزارة الزراعة الليبية في العام 2008 بقيمة 70 مليون يورو.

ونقل التقرير عن النائب في البرلمان البلجيكي جورج داليماني الذي استجوب الوزير بيتيغيم أمس الأربعاء قوله: “يسعدني أن أرى الحكومة تتخذ قرارًا بسيطًا وعقلانيًا وفقًا للقانون والعدالة، يا لها من مضيعة! للوقت لقد كان هنالك تمييز غير مقبول ضد مؤسسة الأمير لوران”.

وأضاف داليماني بالقول: “مؤسسة الأمير لوران استفادت مع كل هذا التمييز من 5 قرارات قضائية تؤيد مطالبة الدولة الليبية بتعويض المؤسسة، وهذه هذه خطوة مهمة لكنها مجرد خطوة أولى”، فيما قال “مي أليكس تالون” وهو أحد القائمين على تصفية المؤسسة: “أنا أتطلع لهذه الخطوة، أخيرًا تمكنا من إقناع الحكومة بأهدافنا”.

ترجمة المرصد – خاص

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