ليبيا – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم الجمعة مع السفير التركي في موسكو محمد صامصار الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا.

الخارجية الروسية وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: “خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيس لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا”.

وبحسب البيان، تم التأكيد على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولية للطرفين من أجل حل الأزمتين السورية والليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.